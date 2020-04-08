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Espreso.tvСпортФИФА объявила о важных изменениях в регламенте из-за пандемии

ФИФА объявила о важных изменениях в регламенте из-за пандемии


фото: Getty Images
ФИФА разрешила изменить даты трансферного окна и рекомендовала клубам продлить контракты с футболистами до фактического окончания нынешнего сезона

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Из-за беспрецедентной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, Международная федерация футбола позволила изменить сроки трансферных окон. Конкретные даты не указаны - это решение будет принято позже.

Кроме того, в ФИФА предлагают продлить контракты всех игроков до фактического окончания сезона, если действующие соглашения заканчиваются летом 2020 года. При этом, если такой игрок все же решит сменить клуб после окончания действия контракта, он получит такую возможность.

Также ФИФА рекомендует игрокам и клубам прийти к согласию по поводу возможного сокращения зарплат на период пандемии. Если же стороны не достигнут согласия, решение о расторжении трудового договора будет приниматься в установленном порядке с учетом нескольких факторов: была ли попытка договориться, экономического положения клуба, пропорциональности в вопросе изменений условий контракта, имело ли место одинаковое отношение ко всем игрокам, а также размера заработка игрока после решения о сокращении зарплаты.

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