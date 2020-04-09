В УАФ отвергли возможность досрочного завершения футбольного сезона
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
По его словам, в УАФ не планировали и сейчас не рассматривают вариант досрочного прекращения чемпионата.
"У нас есть уверенность, что на этом этапе, с учетом решений УЕФА, сезон будет продлен до августа, а значит, есть возможность закончить чемпионат и сыграть решающие матчи Кубка Украины. Конечно, мы учитываем то, что командам понадобится время на подготовку для восстановления первенства. Сколько именно времени потребуется перед рестартом, мы обязательно согласуем совместно с представителями клубов", - сказал Протасов.
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Он заверил, что сейчас другие варианты завершения сезона не рассматриваются.
"На данном этапе другие варианты, кроме полноценного доигрывания чемпионата, УАФ не рассматриваются. Поэтому я прошу специалистов, тренеров, владельцев клубов не спекулировать на этой теме! Варианта "Б" в УАФ пока нет, и мнение руководства единодушно - чемпионат нужно доиграть", - заверил Протасов.
- Напомним, 23 марта исполнительный директор премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о вариантах завершения чемпионата Украины после приостановления турнира из-за пандемии коронавируса.
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