Поминки после Пасхи могут перенести из-за карантина, - Кличко

10 апреля, 2020, 13:51

По словам главы столицы Виталия Кличко поминальные дни могут перенести на время, когда карантинные меры смягчат

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

Городской голова призвал киевлян оставаться дома в Вербное воскресенье.

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"Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, несмотря на ограничения и ситуацию с распространением инфекции, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию. Сегодня главное - без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху . Это очень важно ", - отметил Кличко.

Напомним, в Киеве уже 348 случаев заболевания коронавирусом

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