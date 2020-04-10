Поминки после Пасхи могут перенести из-за карантина, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .
Городской голова призвал киевлян оставаться дома в Вербное воскресенье.
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"Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, несмотря на ограничения и ситуацию с распространением инфекции, предложили перенести поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию. Сегодня главное - без потрясений и всплеска заболевания пережить Пасху . Это очень важно ", - отметил Кличко.
- Напомним, в Киеве уже 348 случаев заболевания коронавирусом
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