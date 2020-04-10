В Киеве уже 348 случаев заболевания коронавирусом, - Кличко

10 апреля, 2020, 12:16

Всего в украинской столице зафиксировано 348 случаев заболевания коронавирусом

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своем ежедневном брифинге, передает Еспресо.TV .

Всего в Киеве зафиксировано 348 случаев заболевания коронавирусом. В больницы столицы госпитализировали трех пациентов, другие лечатся дома, - сказал Кличко.

По его словам, город уже подготовил места для двухнедельной обсервации тем украинцам, которые возвращающихся из-за рубежа.

За минувшие сутки на коронавирус заболели еще 13 киевлян.

Заболели:

8 женщин в возрасте от 21 до 91 года

4 мужчины в возрасте от 35 до 71 года

14-летняя девушка.

Среди киевлян заболевших за минувшие сутки, - двое медиков.

Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах:

Голосеевский 1

Дарницкий 1

Деснянский +0

Днепровский 1

Оболонский 1

Печерский +0

Подольский 2

Святошинский +0

Соломенский +6

Шевченковский 1