В Киеве уже 348 случаев заболевания коронавирусом, - Кличко
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своем ежедневном брифинге, передает Еспресо.TV .
Всего в Киеве зафиксировано 348 случаев заболевания коронавирусом. В больницы столицы госпитализировали трех пациентов, другие лечатся дома, - сказал Кличко.
По его словам, город уже подготовил места для двухнедельной обсервации тем украинцам, которые возвращающихся из-за рубежа.
За минувшие сутки на коронавирус заболели еще 13 киевлян.
Заболели:
8 женщин в возрасте от 21 до 91 года
4 мужчины в возрасте от 35 до 71 года
14-летняя девушка.
Среди киевлян заболевших за минувшие сутки, - двое медиков.
Лабораторно подтверждены случаи добавились в следующих районах:
Голосеевский 1
Дарницкий 1
Деснянский +0
Днепровский 1
Оболонский 1
Печерский +0
Подольский 2
Святошинский +0
Соломенский +6
Шевченковский 1
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