В Киеве на выходные полиция усилит патрулирование парков и скверов, - Кличко

10 апреля, 2020, 12:56

На пасхальные праздники полиция увеличит количество патрулей в столице

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Для контроля за соблюдением ограничений - в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице - увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать ", - отметил городской голова.

Читайте также: В Киеве уже 348 случаев заболевания коронавирусом, - Кличко

Он отметил, что в случае вспышек заболеваемости на предприятиях, там вводить принудительный карантин:

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания, - на предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого".

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine