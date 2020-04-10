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Espreso.tvОбществоВ Киеве на выходные полиция усилит патрулирование парков и скверов, - Кличко

В Киеве на выходные полиция усилит патрулирование парков и скверов, - Кличко


фото: reuters
На пасхальные праздники полиция увеличит количество патрулей в столице

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Для контроля за соблюдением ограничений - в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице - увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать ", - отметил городской голова.

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Он отметил, что в случае вспышек заболеваемости на предприятиях, там вводить принудительный карантин:

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания, - на предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого".

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