В Киеве на выходные полиция усилит патрулирование парков и скверов, - Кличко
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Для контроля за соблюдением ограничений - в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице - увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать ", - отметил городской голова.
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Он отметил, что в случае вспышек заболеваемости на предприятиях, там вводить принудительный карантин:
"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания, - на предприятиях, в учреждениях. Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! И мы сейчас делаем все для этого".
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