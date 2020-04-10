Киевщина ввела жесткие карантинные мероприятия на следующие и Пасхальные выходные
10 апреля, 2020, 16:18
10 апреля на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области, в связи с пандемией коронавируса
Об этом сообщила пресс-служба ОГА.
Комиссия приняла решение:
- Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля 2020 года до 6:00 13 апреля 2020 года) и с 13:00 18 апреля 2020 года в 6:00 21 апреля 2020 года).
- Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.
- Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.
- Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.
- Принято решение о максимальном усилении карантина в Закарпатской области, жителям запретили выходить на улицу в ближайшие выходные дни.
- В Черновицкой области вводятся ограничения на передвижение с 11 до 13 апреля.
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