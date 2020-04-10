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Espreso.tvОбществоКиевщина ввела жесткие карантинные мероприятия на следующие и Пасхальные выходные

Киевщина ввела жесткие карантинные мероприятия на следующие и Пасхальные выходные


фото: reuters
10 апреля на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области, в связи с пандемией коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

Комиссия приняла решение:

  • Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля 2020 года до 6:00 13 апреля 2020 года) и с 13:00 18 апреля 2020 года в 6:00 21 апреля 2020 года).
  • Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.
  • Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.
  • Ограничить доступ граждан к местам захоронений и с соблюдением правил карантина: не больше, чем по двое людей и в защитных масках.
 
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