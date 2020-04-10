На Закарпатье запретили выходить на улицу в ближайшие выходные

Об этом сообщает mukachevo.net.

Такое решение приняли сегодня на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Закарпатской ОГА.

Согласно ему, ограничения вводят только на выходные дни. Запрещено будет передвижения в общественных местах от 11 апреля 13:00 часов до 6:00 часов утра понедельника 13 апреля.

Соответствующее обращение обнародовал глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

"Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это значит - начиная с 13 часов субботы 11 апреля по 6:00 утра понедельника 13 апреля - вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома! Да, я понимаю, что в эти праздничные дни мы привыкли посещать гостей, принимать их у себя, выходить на прогулки. Но другого варианта, как быть дома, чтобы остановить массовое распространение пандемии коронавируса, пока нет ", - говорится в сообщении Гетманенко.

Также за порядком усиленно следить полиция.

"В эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме. Службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии. Штрафов в 17 тыс грн нарушителям карантина избежать не удастся", - добавил Гетманенко.

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