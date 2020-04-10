Черновицкая область ограничила передвижение в эти выходные

10 апреля, 2020, 15:44

В Черновицкой области вводятся ограничения на передвижение с 11 до 13 апреля

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

В Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах. Особый режим будет действовать с 13:00 субботы 11 апреля по 6:00 понедельника 13 апреля.

Будет ограничена работа всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек.

АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи.

Принято решение о максимальном усилении карантина в Закарпатской области, жителям запретили выходить на улицу в ближайшие выходные дни.