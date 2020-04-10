 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧерновицкая область ограничила передвижение в эти выходные

Черновицкая область ограничила передвижение в эти выходные


фото: 24tv
В Черновицкой области вводятся ограничения на передвижение с 11 до 13 апреля

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

В Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах. Особый режим будет действовать с 13:00 субботы 11 апреля по 6:00 понедельника 13 апреля.

Будет ограничена работа всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек.

АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

10 апреля, 2020 пятница

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать