Черновицкая область ограничила передвижение в эти выходные
10 апреля, 2020, 15:44
В Черновицкой области вводятся ограничения на передвижение с 11 до 13 апреля
Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
В Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах. Особый режим будет действовать с 13:00 субботы 11 апреля по 6:00 понедельника 13 апреля.
Будет ограничена работа всех торговых объектов, независимо от форм собственности, кроме аптек.
АЗС в области будут работать исключительно для заправки машин служб экстренной помощи.
- Принято решение о максимальном усилении карантина в Закарпатской области, жителям запретили выходить на улицу в ближайшие выходные дни.
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