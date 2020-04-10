Коронавирус в Британии: более 880 погибших за сутки

10 апреля, 2020, 10:39

В Великобритании количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, приблизилась к 8000

Об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

Как сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб, за последние сутки в британских больницах от коронавируса умер 881 пациент. Днем ранее зарегистрировали рекордное количество жертв - погибли 938 человек.

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С начала эпидемии в Великобритании зафиксировали 65 077 случаев заражения коронавирусом, из них 7978 - летальных.

По словам Рааба, который временно исполняет обязанности главы правительства, британцы должны соблюдать ограничения и социального дистанцирования, пока не станет ясно, что «мы прошли пик» эпидемии COVID-19.

"Мы не должны дать коронавирусу второй шанс и забрать жизнь еще больше людей. Я знаю, что это трудно, но это командная работа", - заявил Рааб.

Во всем мире коронавирусом заразились более 1,6 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 95 000 пациентов. От COVID-19 вылечились меньшей мере 357 000 человек.

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