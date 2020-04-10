Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,6 млн
Об этом свидетельствуют данные Wordometer .
В частности, в США общее число больных по стране достигло 468 877. Также в Штатах зафиксировано всего 16 697 смертей, 25 928 человек выздоровели.
В Испании сегодня зафиксировано 153222 случая, из них 15 477 летальных, 52165 человек выздоровели.
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В Италии насчитывается 143 626 случаев коронавируса, в частности 18 279 человек погибли, 28 470 - выздоровели.
В Германии и Франции сегодня зафиксировано 118 235 и 117 749 случаев коронавируса соответственно.
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