Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,6 млн

10 апреля, 2020, 10:15

По состоянию на утро 10 апреля во мире подтверждено 1605729 случаев коронавируса, из них 95 766 смертей от осложнений и 357003 случаи выздоровления

Об этом свидетельствуют данные Wordometer .

В частности, в США общее число больных по стране достигло 468 877. Также в Штатах зафиксировано всего 16 697 смертей, 25 928 человек выздоровели.

В Испании сегодня зафиксировано 153222 случая, из них 15 477 летальных, 52165 человек выздоровели.

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В Италии насчитывается 143 626 случаев коронавируса, в частности 18 279 человек погибли, 28 470 - выздоровели.

В Германии и Франции сегодня зафиксировано 118 235 и 117 749 случаев коронавируса соответственно.