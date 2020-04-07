Исследователи прогнозируют смертность от коронавируса в Великобритании в три раза выше, чем в Италии
Согласно моделированию, проведенному исследователями из IHME, жертвами COVID-19 станут примерно 151 680 жителей европейского континента, пишет AFP.
По данным исследователей, до июля 2020 года в Великобритании от коронавируса могут умереть 66000 человек. Этот показатель будет самым высоким в Европе.
В Италии прогнозируют до 20 000 смертей. Далее следуют Испания и Франция с 19 тысячами и 15 тысячами летальных случаев соответственно.
В IHME допустили, что число умерших в США превысит их прогноз. В отчете за 5 апреля исследователи заявили, что прогнозируют 80 тысяч случаев смерти от COVID-19 в США во время первой волны пандемии.
Сейчас в Британии действует режим жесткого карантина, но строгие меры социального дистанцирования были приняты после того, как число умерших от коронавируса превысило 300 человек.
Премьер-министр Борис Джонсон, который в настоящее время находится в реанимации с COVID-19, подвергся критике за бездействие в разгар пандемии.
По состоянию на 6 апреля в Великобритании от коронавируса умерли 5373 человека. Количество случаев заражения приближается к 52 тысячам.
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