Исследователи прогнозируют смертность от коронавируса в Великобритании в три раза выше, чем в Италии

7 апреля, 2020, 17:52

Смертность от коронавируса в Великобритании во время первой волны пандемии может составлять до 66 тысяч человек, согласно прогнозу Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете имени Вашингтона

Согласно моделированию, проведенному исследователями из IHME, жертвами COVID-19 станут примерно 151 680 жителей европейского континента, пишет AFP.

По данным исследователей, до июля 2020 года в Великобритании от коронавируса могут умереть 66000 человек. Этот показатель будет самым высоким в Европе.

В Италии прогнозируют до 20 000 смертей. Далее следуют Испания и Франция с 19 тысячами и 15 тысячами летальных случаев соответственно.

В IHME допустили, что число умерших в США превысит их прогноз. В отчете за 5 апреля исследователи заявили, что прогнозируют 80 тысяч случаев смерти от COVID-19 в США во время первой волны пандемии.

Сейчас в Британии действует режим жесткого карантина, но строгие меры социального дистанцирования были приняты после того, как число умерших от коронавируса превысило 300 человек.

Премьер-министр Борис Джонсон, который в настоящее время находится в реанимации с COVID-19, подвергся критике за бездействие в разгар пандемии.

По состоянию на 6 апреля в Великобритании от коронавируса умерли 5373 человека. Количество случаев заражения приближается к 52 тысячам.