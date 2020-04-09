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Espreso.tvОбществоЛяшко проверил тесты на коронавирус в Николаевской области из-за отсутствия в регионе зараженных

Ляшко проверил тесты на коронавирус в Николаевской области из-за отсутствия в регионе зараженных


фото: kmu.gov.ua
Главный санврач Украины Виктор Ляшко сделал проверку лабораторных тестов на COVID-19, отправив их в другую область. Тесты подтвердили негативные результаты

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге во время визита в область.

"Основная цель - пересмотреть алгоритмы, которые работают на территории Николаевской области, чтобы понять, все ли работает правильно, или где-то есть сбой, который не позволяет выявить больных с коронавирусной болезнью", - пояснил Ляшко цель визита.

Он отметил, что перед приездом собрали анализы у пациентов с пневмонией в одной из больниц Николаева и направили их в другую лабораторию за пределами области. В итоге результаты на коронавирус оказались отрицательными.

"Результат, который мы получили, показывает, что исследования совпадают. Поэтому мы сейчас поедем дальше отслеживать весь алгоритм: от телефонного звонка пациента с подозрением, к семейному врачу, в скорую медицинскую помощь, в мобильную бригаду, которая должна выезжать и собирать образцы", - заявил Ляшко.

Он добавил, что больницы Николаевской области проверят на наличие средств индивидуальной защиты и аппаратов для реанимационных мероприятий.

Видео издания - " Преступности.НЕТ "

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