Британский боксер убежден, что возьмет реванш у Ломаченко

10 апреля, 2020, 10:10

Британский боксер Люк Кэмпбелл заявил, что победит украинца Василия Ломаченко в бою-реванше

Об этом сообщает Vringe.com .

По словам Люка Кэмпбелла, в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) между Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом, он считает фаворитом украинского боксера. Однако он убежден, что способен взять в Ломаченко реванш.

"Будет очень интересно увидеть, как Ломаченко справится с Лопесом. Когда я дрался с Ломаченко в последнем бою, давайте будем честны, я дал ему тяжелый бой. Просматривая поединок, я вижу, что он победил, и он лучший в мире. Но с небольшими изменениями в своем стиле, я думаю, в реванше я побью его. я действительно так думаю ", - сказал Кэмпбелл.

31 августа 2019 года Кэмпбелл проиграл Ломаченко единогласным решением судей в поединке за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

В следующем бою украинец должен встретиться с чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопесом. Дата встречи из-за пандемии коронавируса пока неизвестна.

9 апреля американского боксера Девина Хейни восстановили в статусе чемпиона мира WBC в легком весе, которым ранее владел украинец Василий Ломаченко.

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