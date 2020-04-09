Американскому боксеру отдали титул, который принадлежал Ломаченко

9 апреля, 2020, 09:22

Американского боксера Девина Хейни восстановили в статусе чемпиона мира WBC в легком весе, которым ранее обладал украинец Василий Ломаченко

Об этом заявил президент WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулейман, сообщает BoxingScene.

Титул WBC было объявлен вакантным после того, как "регулярный" чемпион в легком весе (до 61,2 кг) Девин Хейни получил травму, а титул был объявлен вакантным.

Его должны разыграть первые два номера рейтинга WBC - доминиканец Хавьер Фортуна и британец Люк Кэмпбелл. Однако из-за пандемии коронавируса бой перенесли. В то же время Хейни выступил с требованием восстановить его в статусе, что WBC и сделала.

К 2019 году "регулярным" титулом WBC владел Василий Ломаченко, однако организация его повысила в статусе и сделала украинца "франчайзинговым" чемпионом. Параллельно WBC оставила обычный чемпионский пояс, который отдали Хейни.

Сейчас Василий Ломаченко владеет титулами "франчайзингового" чемпиона WBC и поясами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Следующий бой он должен провести против чемпиона IBF (Международной боксерской федерации) американцем Теофимо Лопесом.