Американскому боксеру отдали титул, который принадлежал Ломаченко
Об этом заявил президент WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулейман, сообщает BoxingScene.
Титул WBC было объявлен вакантным после того, как "регулярный" чемпион в легком весе (до 61,2 кг) Девин Хейни получил травму, а титул был объявлен вакантным.
Его должны разыграть первые два номера рейтинга WBC - доминиканец Хавьер Фортуна и британец Люк Кэмпбелл. Однако из-за пандемии коронавируса бой перенесли. В то же время Хейни выступил с требованием восстановить его в статусе, что WBC и сделала.
К 2019 году "регулярным" титулом WBC владел Василий Ломаченко, однако организация его повысила в статусе и сделала украинца "франчайзинговым" чемпионом. Параллельно WBC оставила обычный чемпионский пояс, который отдали Хейни.
Сейчас Василий Ломаченко владеет титулами "франчайзингового" чемпиона WBC и поясами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Следующий бой он должен провести против чемпиона IBF (Международной боксерской федерации) американцем Теофимо Лопесом.
- Напомним, 8 апреля Девин Хейни выступил с требованием восстановить его в статусе чемпиона мира WBC в легком весе, где тремя титулами владеет украинец Василий Ломаченко.
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