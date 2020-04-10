АПЛ нашла неожиданный способ спасения футбольных клубов во время пандемии

10 апреля, 2020, 13:11

Английская премьер-лига досрочно выплатит клубам призовые за нынешний сезон, чтобы помочь им во время финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса

Об этом сообщает The Times .

По информации издания, все 20 клубов договорились по этому вопросу еще 3 апреля. Обычно эти деньги выплачиваются в мае, по итогам сезона, когда призовые распределяются в зависимости от места в турнирной таблице и количества матчей, показанных в прямом эфире.

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Клубы решили распределить между собой призовой фонд уже сейчас, поскольку прекращение турнира и отсутствие матчей сильно бьет по бюджетам клубов, и таким образом они хотят смягчить последствия кризиса, вызванного коронавирусом.

На момент прекращения сезона большинство клубов АПЛ провели по 29 матчей. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.

Напомним, 8 апреля генеральный директор премьер-лиги Ричард Мастерс заявил, что ущерб от досрочного завершения сезона может достичь 1 млрд фунтов .

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