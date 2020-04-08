В Англии предупредили о колоссальных убытках от отмены футбольного сезона
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Мастерса, за этим последуют и другие потери, если ситуация с пандемией будет продолжаться.
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"Мы теряем доходы на беспрецедентном уровне, как и большая часть производительной экономики Великобритании. Нам грозят убытки в 1 млрд фунтов, если мы не завершим сезон-2019/20, а за этим последуют и другие потери, если ситуация с пандемией продолжиться. Это негативно скажется не только на финансовом положении 20 клубов АПЛ, но и крайне негативно повлияет на весь профессиональный сегмент ", - заявил Мастерс в письме главе британского парламентского комитета по цифровой политике, культуре, медиа и спорту Джулиану Найту.
Ранее политик призвал ввести налог на сверхприбыль для клубов, которые сократили зарплаты своим сотрудникам, но при этом не снизили оклады футболистов.
- Напомним, 2 апреля УЕФА попросил европейские лиги завершить национальные футбольные чемпионаты до 3 августа 2020 года.
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