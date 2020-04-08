В Англии решили досрочно завершить футбольный сезон

8 апреля, 2020, 09:15

Руководство английской премьер-лиги готовится досрочно объявить о завершении футбольного сезона

Об этом сообщает Football Italia.

По словам спортивного директора итальянского клуба "Удинезе" Пьерпаоло Марино, руководство английской премьер-лиги готовится объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Владельцами "Удинезе" являются представители семьи Поццо, которые также обладают английским клубом "Уотфорд".

"Федерация футбола Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень, очень серьезной. Я, честно говоря, просто надеюсь, что мы сможем вновь насладиться футболом после коронавируса. Неважно, сколько времени это займет, нам нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за последующие сезоны, а не за старые", - сказал Марино.

Напомним, 2 апреля УЕФА попросил европейские лиги завершить национальные футбольные чемпионаты до 3 августа 2020 года.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine