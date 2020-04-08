 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Англии решили досрочно завершить футбольный сезон

В Англии решили досрочно завершить футбольный сезон


фото: Getty Images
Руководство английской премьер-лиги готовится досрочно объявить о завершении футбольного сезона

Об этом сообщает Football Italia.

По словам спортивного директора итальянского клуба "Удинезе" Пьерпаоло Марино, руководство английской премьер-лиги готовится объявить о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Владельцами "Удинезе" являются представители семьи Поццо, которые также обладают английским клубом "Уотфорд".

"Федерация футбола Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень, очень серьезной. Я, честно говоря, просто надеюсь, что мы сможем вновь насладиться футболом после коронавируса. Неважно, сколько времени это займет, нам нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за последующие сезоны, а не за старые", - сказал Марино.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

8 апреля, 2020 среда

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать