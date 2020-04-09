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Espreso.tvОбществоВ Зеленского предлагают онлайн-уроки по использованию аппаратов ИВЛ для медиков

В Зеленского предлагают онлайн-уроки по использованию аппаратов ИВЛ для медиков

Соответствующее предложение было озвучено на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

На совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому необходимо организовать обучение медиков.

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - отметил Владимир Зеленский .

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Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

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