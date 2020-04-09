В Зеленского предлагают онлайн-уроки по использованию аппаратов ИВЛ для медиков
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
На совещании отмечалось, что, даже получив современные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться. Поэтому необходимо организовать обучение медиков.
"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - отметил Владимир Зеленский .
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Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.
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