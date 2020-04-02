"Нерабочая вентиляция и всего два аппарата ИВЛ": Бахматов об аудите больницы в Киеве

Об этом сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов на странице в Facebook.

"Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ, которое имеет то или иное медучреждение, надо убедиться, работают ли они. Или они просто там есть. Отдельно следует убедиться будут ли они работать при, например, случайном отключении света", - написал Бахматов.

Больница перепрофилирует старые отделения под прием пациентов с COVID-19.

Общее количество аппаратов ИВЛ 24. Нерабочих 8. Рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, которым может осложняться COVID-19.

"Остается 6, 4 из них работают на ургент и не могут быть привлечены для лечения COVID-19. Ибо другие экстренные случаи, к сожалению, не ушли на карантин. И вот мы уже видим как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2. Еще раз - 2 аппарата ИВЛ для палат интенсивной терапии пациентов с COVID-19. Аппараты ИВЛ, который предлагается закупить стоят 500 тыс. Их необходимо 10 штук. Уже 5 млн. Та же история с СРАР аппаратами (3 млн грн) мониторами (750 тыс. грн), аспираторами (64 тыс. грн), пульсоксиметрами (40 тыс. грн), насосами шприцевыми (270 тыс. грн) и объемным (482 тыс.) - без этого всего оборудования оказать качественную помощь невозможно!" - отметил советник.

Бахматов отметил, что в больнице не работает вентиляция. Отсутствует альтернативный источник электроснабжения, то есть если свет отключат, вся аппаратура отключится (455 тыс. грн). Требует технического обслуживания анализатор крови.

Он добавил, что в этой больнице уже прокладывают кислородную магистраль за средства Фонда IТ компании Innovecs.

"Мое субъективное впечатление, что эта больница не исключение. Нужно делать аудиты. Нужно разбирать на винтики", - написал Бахматов.

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