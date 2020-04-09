 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ церковь на Пасху собираются только 3% украинцев, - ОПУ

В церковь на Пасху собираются только 3% украинцев, - ОПУ

В Офисе президента утверждают, что 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан сознательные высоких рисков эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - сказал Владимир Зеленский .

В ОПУ отмечают, что "Укрпочта" уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных куличей, чтобы помочь людям отпраздновать Пасху дома.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов, и постоянно поступают новые.

  • Напомним, Мэр Киева Виталий Кличко обратился ко всем конфессиям и верующим с просьбой соблюдать карантин на Пасхальные праздники

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать