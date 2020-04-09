В церковь на Пасху собираются только 3% украинцев, - ОПУ

9 апреля, 2020, 18:32

В Офисе президента утверждают, что 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан сознательные высоких рисков эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - сказал Владимир Зеленский .

В ОПУ отмечают, что "Укрпочта" уже принимает заказы на бесплатную доставку освященных куличей, чтобы помочь людям отпраздновать Пасху дома.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов, и постоянно поступают новые.

Напомним, Мэр Киева Виталий Кличко обратился ко всем конфессиям и верующим с просьбой соблюдать карантин на Пасхальные праздники

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