Карантин на Пасху: Кличко призвал верующих соблюдать ограничения и праздновать дома
Об этом он рассказал на ежедневном брифинге, передает Еспресо.TV.
"Скоро большой праздник Пасхи. Как мэр столицы, я очень волнуюсь, с какими последствиями оно состоится для жителей нашего города, как может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Я призываю представителей всех конфессий соблюдать ограничения и не проводить мероприятий с большим скоплением людей, в том числе во время празднования Пасхи ", - сказал Кличко
Он заявил, что встречался с представителями конфессий и обратился к ним с просьбой ответственно относиться к безопасности верующих, соблюдать ограничения, которые введены в городе и стране.
"Пасха - великий праздник, которого все ждут, когда идут в церковь, собираются большим кругом друзей, ходят в гости, но сейчас мы должны придерживаться ограничений. Для того, чтобы предотвратить распространение инфекций и скорее смягчить, а затем отменить эти ограничения. Надо выдержать и пройти через этот вызов без потерь для здоровья", - сказал мэр столицы.
Также он попросил церкви по возможности проводить службы онлайн и объяснять людям, что коронавирус таки опасен.
"Я надеюсь, что все прислушались, чтобы каждый украинец, чтобы каждый киевлянин был жив и здоров. Призываю еще раз отпраздновать этот праздник дома, в узком кругу своих родных. Так будет действительно безопаснее", - подытожил Кличко.
- Православная церковь Украины выберет формат празднования Пасхи во время карантина на заседании Священного синода, который могут провести по видеосвязи ближе к 13 апреля.
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