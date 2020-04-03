Карантин на Пасху: Кличко призвал верующих соблюдать ограничения и праздновать дома

3 апреля, 2020, 12:41

Мэр Киева Виталий Кличко обратился ко всем конфессиям и верующих с просьбой соблюдать карантина на пасхальные праздники

Об этом он рассказал на ежедневном брифинге, передает Еспресо.TV.

"Скоро большой праздник Пасхи. Как мэр столицы, я очень волнуюсь, с какими последствиями оно состоится для жителей нашего города, как может повлиять на ситуацию с распространением коронавируса. Я призываю представителей всех конфессий соблюдать ограничения и не проводить мероприятий с большим скоплением людей, в том числе во время празднования Пасхи ", - сказал Кличко

Он заявил, что встречался с представителями конфессий и обратился к ним с просьбой ответственно относиться к безопасности верующих, соблюдать ограничения, которые введены в городе и стране.

"Пасха - великий праздник, которого все ждут, когда идут в церковь, собираются большим кругом друзей, ходят в гости, но сейчас мы должны придерживаться ограничений. Для того, чтобы предотвратить распространение инфекций и скорее смягчить, а затем отменить эти ограничения. Надо выдержать и пройти через этот вызов без потерь для здоровья", - сказал мэр столицы.

Также он попросил церкви по возможности проводить службы онлайн и объяснять людям, что коронавирус таки опасен.

"Я надеюсь, что все прислушались, чтобы каждый украинец, чтобы каждый киевлянин был жив и здоров. Призываю еще раз отпраздновать этот праздник дома, в узком кругу своих родных. Так будет действительно безопаснее", - подытожил Кличко.

Православная церковь Украины выберет формат празднования Пасхи во время карантина на заседании Священного синода, который могут провести по видеосвязи ближе к 13 апреля.