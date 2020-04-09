Разумков собирает глав фракций и групп на совещание
9 апреля, 2020, 15:54
10 апреля в Верховной Раде запланировано совещание руководства парламента и глав фракций и групп
Об этом сообщила пресс-секретарь главы ВР Дмитрия Разумкова Ольга Туний, передает РБК-Украина .
Совещание начнется примерно в 09:00.
"Завтра запланировано совещание руководства парламента с главами фракций и групп", - сказала Туний.
- Ранее Разумков говорил, что Рада может собраться на внеочередное заседание 9 или 10 апреля.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль не обращался в Верховную Раду с предложениями кандидатур на должности министров.
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