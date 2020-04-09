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Espreso.tvОбществоРазумков собирает глав фракций и групп на совещание

Разумков собирает глав фракций и групп на совещание


фото: rada.gov.ua
10 апреля в Верховной Раде запланировано совещание руководства парламента и глав фракций и групп

Об этом сообщила пресс-секретарь главы ВР Дмитрия Разумкова Ольга Туний, передает РБК-Украина .

Совещание начнется примерно в 09:00.

"Завтра запланировано совещание руководства парламента с главами фракций и групп", - сказала Туний.

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