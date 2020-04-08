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Espreso.tvОбществоШмыгаль не предлагал кандидатов на министров, - Разумков о внеочередном заседании Рады

Шмыгаль не предлагал кандидатов на министров, - Разумков о внеочередном заседании Рады


фото: Главком
Премьер-министр Денис Шмыгаль не обращался в Верховную Раду с предложениями кандидатур на должности министров

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

По его словам, пока рано прогнозировать, будут ли рассматриваться кадровые вопросы на внеочередном заседании парламента.

"Премьер-министр не обращался в Верховную Раду с представлением на тех или иных министров, кадровыми предложениями. Поэтому сегодня прогнозировать, что будет или не будет рассматриваться на внеочередном заседании, пока рано. На сегодня премьер-министр ни официально, ни неофициально ко мне с такими предложениями не обращался", - сказал спикер.

Разумков отметил, что перечень вопросов для рассмотрения на внеочередном заседании будет понятен из обращения президента, если его будет инициировать именно он, или из письма, подписанного не менее 150 депутатами.

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