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Espreso.tvОбществоРада может собраться на внеочередное заседание 9 или 10 апреля, - Разумков

Рада может собраться на внеочередное заседание 9 или 10 апреля, - Разумков

Внеочередное пленарное заседание парламента может состояться 9 или 10 апреля

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина .

"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, в четверг, возможно пятницу", - сказал Разумков в эфире одного из телеканалов.

Он добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.

  • Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля.
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