Рада может собраться на внеочередное заседание 9 или 10 апреля, - Разумков

6 апреля, 2020, 23:00

Внеочередное пленарное заседание парламента может состояться 9 или 10 апреля

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина .

"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, в четверг, возможно пятницу", - сказал Разумков в эфире одного из телеканалов.

Он добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.