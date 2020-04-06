Рада может собраться на внеочередное заседание 9 или 10 апреля, - Разумков
6 апреля, 2020, 23:00
Внеочередное пленарное заседание парламента может состояться 9 или 10 апреля
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина .
"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, в четверг, возможно пятницу", - сказал Разумков в эфире одного из телеканалов.
Он добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.
- Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало