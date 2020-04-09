Платная еда и запрет алкоголя. Что следует знать о государственных "обсерваторах"
О правилах содержании на обсервации сообщает " УП " со ссылкой на постановление Кабмина.
Правительство определило, что за доставку на обсервацию лиц и организации их питания (за него нужно будет платить из собственного кармана) отвечает местная власть. МВД, Нацполиция и Нацгвардиия обеспечивают сопровождение транспорта к местам обсервации и порядок на территории обсерваторов.
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Администрация места обсервации обеспечивает подготовку места изоляции к приему лиц и создание условий их пребывания. Она следит за соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечением персонала средствами индивидуальной защиты при обслуживании лиц, находящихся на обсервации (изоляции).
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Согласно постановлению, лица, находящиеся в обсерваторах (изоляторах), могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению) и обязаны соблюдать правила, установленные администрацией места обсервации (изоляции).
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