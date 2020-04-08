15 взрослых и двое детей вернулись из Крыма и бежали из обсервации, - Нацполиция
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"Полицейские составили административные протоколы в отношении 15-ти человек, которые самовольно оставили центр обсервации в Каланчацком районе. Там они должны были находиться по возвращении из Крыма. За нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф от 17 тыс. грн", - говорится в сообщении.
После проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых 2 детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр. Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляции. В отношении 15 нарушителей режима обсервации работники полиции составили административные протоколы по ст.44-3 "Нарушение правил карантина людей" КоАП.
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В полиции зазаначилы, что большинство беженцев из Западной Украины и из Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой. Каланчакской полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для дальнейшего контроля за исполнением ими условий самоизоляции.
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