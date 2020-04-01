В Киеве более 60 эвакуированных из Катара бежали из обсервации в гостинице "Казацкий", - МВД

1 апреля, 2020, 14:01

В Киеве из обсервации в гостинице "Казацкий" сбежали более 60 человек, которые вернулись из-за границы

Об этом заявил в эфире "112 Украина" заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко.

Чиновник отметил, что это люди, которых спецрейсом вернули из Катара несколько дней назад. Он также пояснил, что они смогли покинуть обсервацию "из-за законодательных неточностей".

"Мы не можем людей удерживать силой", - добавил Геращенко.

Замглавы МВД подчеркнул, что граждане сами должны понимать свою ответственность.

Отметим, за нарушение условий обсервации предусмотрен штраф от 17 до 34 тыс. грн. Если это приведет к заражению людей коронавирусом, виновникам грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, все пассажиры, прибывшие в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.

Впоследствии граждане Украины, которые в ночь на 30 марта были эвакуированы рейсом из Дохи (Катар), написали заявление в полицию о "незаконном отправлении на принудительную обсервацию", они отказываются ехать на обсервацию за свой счет.

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