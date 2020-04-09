Могли подписать бесплатно: "Барселона" отказалась от экс-игрока "Шахтера"

9 апреля, 2020, 13:39

Испанская "Барселона" отказалась от возможности бесплатно получить полузащитника "Челси" Виллиана, который этим летом станет свободным агентом

Об этом сообщает Sport.es.

Агент бразильского вингера Киа Джурабчиан предложил услуги Виллиана "Барселоне", однако у "сине-гранатовых" сейчас другие трансферные приоритеты. 31-летний футболист просит большую зарплату, тогда как "Барса" готова потратить средства на более молодого футболиста.

В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт 31-летнего хавбека истекает этим летом.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".