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Espreso.tvСпортМогли подписать бесплатно: "Барселона" отказалась от экс-игрока "Шахтера"

Могли подписать бесплатно: "Барселона" отказалась от экс-игрока "Шахтера"


фото: Getty Images
Испанская "Барселона" отказалась от возможности бесплатно получить полузащитника "Челси" Виллиана, который этим летом станет свободным агентом

Об этом сообщает Sport.es.

Агент бразильского вингера Киа Джурабчиан предложил услуги Виллиана "Барселоне", однако у "сине-гранатовых" сейчас другие трансферные приоритеты. 31-летний футболист просит большую зарплату, тогда как "Барса" готова потратить средства на более молодого футболиста.

В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт 31-летнего хавбека истекает этим летом.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

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