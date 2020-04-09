Коронавриус: премьер Британии Джонсон вышел из реанимации
9 апреля, 2020, 21:55
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, больного Covid-19, перевели из реанимации в обычную палату
Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию, полученную в правительстве, передает УП .
В пресс-службе сообщили, что Джонсона сегодня вечером перевели из реанимации в палату, где он будет находиться под контролем врачей.
Пресс-секретарь добавил, что у премьера очень хорошее настроение.
- Премьер-министр был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне вечером 5 апреля, но состояние его здоровья заметно ухудшилось, и по рекомендации его врачей вечером 6 апреля он был переведен в реанимацию .
- У Джонсона подтвердили коронавирусную инфекцию 27 марта.
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