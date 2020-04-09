Коронавриус: премьер Британии Джонсон вышел из реанимации

9 апреля, 2020, 21:55

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, больного Covid-19, перевели из реанимации в обычную палату

Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию, полученную в правительстве, передает УП .

В пресс-службе сообщили, что Джонсона сегодня вечером перевели из реанимации в палату, где он будет находиться под контролем врачей.

Пресс-секретарь добавил, что у премьера очень хорошее настроение.