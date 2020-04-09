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Espreso.tvОбществоКоронавриус: премьер Британии Джонсон вышел из реанимации

Коронавриус: премьер Британии Джонсон вышел из реанимации


фото: РБК-Україна
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, больного Covid-19, перевели из реанимации в обычную палату

Об этом сообщает BBC со ссылкой на информацию, полученную в правительстве, передает УП .

В пресс-службе сообщили, что Джонсона сегодня вечером перевели из реанимации в палату, где он будет находиться под контролем врачей.

Пресс-секретарь добавил, что у премьера очень хорошее настроение.

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