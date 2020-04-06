Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Об этом сообщает ВВС.
55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее обнаружили COVID-19, вечером 5 апреля был госпитализирован для проведения обследования.
Решение о госпитализации было принято по совету врача Джонсона. В канцелярии премьера назвали госпитализацию степенью осторожности, поскольку симптомы заболевания сохраняются в Джонсона в течение десяти дней.
Джонсон остался в больнице на ночь, его поместили в госпиталь Сент-Томас, который находится напротив парламента на южном берегу Темзы. Пока Джонсон продолжает исполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства.
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