 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирДжонсона госпитализировали из-за коронавируса

Джонсона госпитализировали из-за коронавируса


фото: BBC
Премьера Британии Бориса Джонсона госпитализировали из-за заболевания коронавирусом

Об этом сообщает ВВС.

55-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее обнаружили COVID-19, вечером 5 апреля был госпитализирован для проведения обследования.

Решение о госпитализации было принято по совету врача Джонсона. В канцелярии премьера назвали госпитализацию степенью осторожности, поскольку симптомы заболевания сохраняются в Джонсона в течение десяти дней.

Джонсон остался в больнице на ночь, его поместили в госпиталь Сент-Томас, который находится напротив парламента на южном берегу Темзы. Пока Джонсон продолжает исполнять обязанности премьера и продолжает руководить работой британского правительства.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 апреля, 2020 понедельник

5 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

6 апреля, 2020 понедельник

5 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать