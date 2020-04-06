Больного COVID-19 Бориса Джонсона перевели в реанимацию
6 апреля, 2020, 22:38
Инфицированній коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось
Об этом сообщает НВ с посиланнням на Sky News.
В заявлении Даунинг-стрит указывается, что состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету медиков он был переведен в палату интенсивной терапии.
Борис Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба возглавить правительство "в случае необходимости".
"Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости", - заявили на Даунинг-стрит.
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