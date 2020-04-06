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Espreso.tvОбществоБольного COVID-19 Бориса Джонсона перевели в реанимацию

Больного COVID-19 Бориса Джонсона перевели в реанимацию


фото: Reuters
Инфицированній коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось

Об этом сообщает НВ с посиланнням на Sky News.

В заявлении Даунинг-стрит указывается, что состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету медиков он был переведен в палату интенсивной терапии.

Борис Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба возглавить правительство "в случае необходимости".

"Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости", - заявили на Даунинг-стрит.

 

 
 
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