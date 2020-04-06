Больного COVID-19 Бориса Джонсона перевели в реанимацию

Об этом сообщает НВ с посиланнням на Sky News.

В заявлении Даунинг-стрит указывается, что состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету медиков он был переведен в палату интенсивной терапии.

Борис Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба возглавить правительство "в случае необходимости".

"Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости", - заявили на Даунинг-стрит.