Футболист, которого погнало "Динамо", 2-й месяц не может присоединиться к новому клубу
Об этом заявил агент венгра Тамаш Кадар, сообщает Sport24 .
По его словам, Кадар, который 28 февраля перешел в "Шаньдун Луэн", до сих пор остается в Будапеште, поскольку не может попасть в Китай из-за пандемии коронавируса.
"Мой клиент - Тамаш Кадар подписал контракт с китайским клубом, но почти месяц не может вылететь из страны. Сидит дома в Будапеште. В Китае ситуация под контролем, почти все инфекционные больницы закрываются, многие выздоровели. Все новые случаи с коронавирусом - только привезенные извне, поэтому, с возможностью прилета у них все очень и очень строго ", - рассказал Варга.
Напомним, венгр покинул "Динамо" из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко.
29-летний Тамаш Кадар в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 20 матчей и сделал 1 результативную передачу.
- Напомним, 27 февраля защитник "Динамо" Тамаш Кадар был исключен из заявки киевского клуба на вторую часть чемпионата Украины по футболу, а на следующий день перешел в китайский "Шаньдун Лунэн".
- 4 марта Алексей Михайличенко заявил, что Тамаш Кадар покинул "Динамо" из-за отсутствия мотивации .
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