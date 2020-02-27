"Динамо" исключило основного защитника из заявки УПЛ
27 февраля, 2020, 18:28
Защитник "Динамо" Тамаш Кадар исключен из заявки киевского клуба на вторую часть чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В начале февраля Кадар был переведен в дубль клуба, главный тренер киевлян Алексей Михайличенко не заинтересован в услугах венгерского защитника, и попросил выставить исполнителя на трансфер.
В текущем сезоне 29-летний центрбэк провел 20 матчей и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.
В своем Instagram Тамаш Кадар опубликовал stories, где он рулит своим автомобилем. Также присутствует надпись: "Скоро Будапешт".
- 26 февраля защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что на клубной базе футболистам дают есть лук и чеснок, чтобы не заразиться коронавирусом.
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