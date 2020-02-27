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Espreso.tvСпорт"Динамо" исключило основного защитника из заявки УПЛ

"Динамо" исключило основного защитника из заявки УПЛ


фото: upl.ua
Защитник "Динамо" Тамаш Кадар исключен из заявки киевского клуба на вторую часть чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В начале февраля Кадар был переведен в дубль клуба, главный тренер киевлян Алексей Михайличенко не заинтересован в услугах венгерского защитника, и попросил выставить исполнителя на трансфер.

В текущем сезоне 29-летний центрбэк провел 20 матчей и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

В своем Instagram Тамаш Кадар опубликовал stories, где он рулит своим автомобилем. Также присутствует надпись: "Скоро Будапешт".

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