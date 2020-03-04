Михайличенко объяснил, почему погнал Кадара из "Динамо"

4 марта, 2020, 13:45

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что венгр Тамаш Кадар оставил киевский клуб из-за отсутствия мотивации

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Михайличенко, у Кадара не было желания играть за "Динамо" и как только появилось предложение от другого клуба, киевляне лишились венгра.

"Для того чтобы играть в киевском "Динамо", недостаточно просто подписать контракт, нужно очень хотеть играть. Если нет желания и предложения от других команд, пожалуйста. Поэтому Кадар сейчас играет в Китае", - сказал Михайличенко.

29-летний Тамаш Кадар в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 20 матчей и сделал 1 результативную передачу.