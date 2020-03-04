Михайличенко объяснил, почему погнал Кадара из "Динамо"
4 марта, 2020, 13:45
Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что венгр Тамаш Кадар оставил киевский клуб из-за отсутствия мотивации
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
По словам Михайличенко, у Кадара не было желания играть за "Динамо" и как только появилось предложение от другого клуба, киевляне лишились венгра.
"Для того чтобы играть в киевском "Динамо", недостаточно просто подписать контракт, нужно очень хотеть играть. Если нет желания и предложения от других команд, пожалуйста. Поэтому Кадар сейчас играет в Китае", - сказал Михайличенко.
29-летний Тамаш Кадар в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 20 матчей и сделал 1 результативную передачу.
- Напомним, 27 февраля защитник "Динамо" Тамаш Кадар был исключен из заявки киевского клуба на вторую часть чемпионата Украины по футболу, а на следующий день перешел в китайский "Шаньдун Лунэн".
- 3 марта в 21-м туре чемпионата Украины "Динамо" из-за численного превосходства переиграло "Колос" и вышло на второе место.
Читайте также
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
Читайте также
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
-
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии