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Espreso.tvСпортМихайличенко объяснил, почему погнал Кадара из "Динамо"

Михайличенко объяснил, почему погнал Кадара из "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что венгр Тамаш Кадар оставил киевский клуб из-за отсутствия мотивации

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Михайличенко, у Кадара не было желания играть за "Динамо" и как только появилось предложение от другого клуба, киевляне лишились венгра.

"Для того чтобы играть в киевском "Динамо", недостаточно просто подписать контракт, нужно очень хотеть играть. Если нет желания и предложения от других команд, пожалуйста. Поэтому Кадар сейчас играет в Китае", - сказал Михайличенко.

29-летний Тамаш Кадар в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 20 матчей и сделал 1 результативную передачу.

  • Напомним, 27 февраля защитник "Динамо" Тамаш Кадар был исключен из заявки киевского клуба на вторую часть чемпионата Украины по футболу, а на следующий день перешел в китайский "Шаньдун Лунэн".
  • 3 марта в 21-м туре чемпионата Украины "Динамо" из-за численного превосходства переиграло "Колос" и вышло на второе место.
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