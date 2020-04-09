Борису Джонсону уже лучше, но он до сих пор в реанимации, - спикер

9 апреля, 2020, 16:58

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого подтвердился коронавирус COVID-19, продолжает улучшаться, однако он все еще находится в отделении интенсивной терапии

Об этом в четверг заявил представитель британского премьера, сообщает Sky News .

По его словам, состояние премьер-министра "продолжает улучшаться" в реанимации. Джонсон провел в больнице четвертую ночь, которую на Даунинг-стрит охарактеризовали, как "хорошую".

Он находится в лондонской больнице "Сент-Томас".

Ранее в среду министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что Джонсон уже "сидит в постели и положительно взаимодействует с врачами клиники".

Премьер-министр был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне вечером 5 апреля, но состояние его здоровья заметно ухудшилось, и по рекомендации его врачей вечером 6 апреля он был переведен в реанимацию .

У Джонсона подтвердили коронавирусную инфекции 27 марта.