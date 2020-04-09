Американские ученые показали, как COVID-19 атакует легкие
Об этом сообщает Sky News .
"Американские исследователи впервые использовали виртуальную реальность для того, чтобы показать, как коронавирус атакует легкие и убивает людей", - говорится в сообщении.
Как сообщает Sky News, университетские специалисты сделали анимацию на основе полученных данных от первого пациента, попавшего к ним с коронавирусом в середине марта.
По словам доктора Кита Мортмана, на кадрах отчетливо видно, что COVID-19 наносит вред не только какой-то отдельной части легких, а распространяется по всем ним.
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Обычно кислород попадает через трахею в легкие, откуда начинается процесс его транспортировки кровью к сердцу и по всему телу. При коронавирусе болезнь останавливает проход кислорода к самим легким, что приводит к эффекту домино для остального человеческого тела. Именно поэтому люди с тяжелой формой болезни требуют подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, ведь самостоятельно не могут наполнять легкие кислородом.
Как сообщалось, в мире коронавирусом заболели уже более 1,5 млн человек. Из них 330 589 пациентов выздоровели, а 88 502 - умерли.
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