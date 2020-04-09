 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНовый антирекорд: в США за сутки почти 2 тыс. умерших от коронавируса

Новый антирекорд: в США за сутки почти 2 тыс. умерших от коронавируса


фото: reuters
Соединенные Штаты второй день подряд зафиксировали почти 2000 смертей, связанных с коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. сообщает The Telegraph .

За последние сутки подтверждено 1973 смерти, это опять худший ежедневный показатель в мире с момента начала пандемии. Вчера сообщалось о 1939 погибших. Общее количество умерших в США возросло до 14 817.

Читайте также: Американская разведка еще в ноябре 2019 знала об эпидемии коронавируса, - СМИ

Число зараженных приближается к 432 тысячам, вылечились почти 24 тысячи пациентов.

Наибольшее число смертей приходится на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Луизиану и Иллинойс.

Абсолютный лидер по этому показателю Нью-Йорк, где за прошедшие 24 часа также был установлен суточный рекорд смертности - 779 жертв. Всего в штате от коронавируса погибли 6268 человек.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

9 апреля, 2020 четверг

8 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать