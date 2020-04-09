Новый антирекорд: в США за сутки почти 2 тыс. умерших от коронавируса

9 апреля, 2020, 10:59

Соединенные Штаты второй день подряд зафиксировали почти 2000 смертей, связанных с коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. сообщает The Telegraph .

За последние сутки подтверждено 1973 смерти, это опять худший ежедневный показатель в мире с момента начала пандемии. Вчера сообщалось о 1939 погибших. Общее количество умерших в США возросло до 14 817.

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Число зараженных приближается к 432 тысячам, вылечились почти 24 тысячи пациентов.

Наибольшее число смертей приходится на штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Луизиану и Иллинойс.

Абсолютный лидер по этому показателю Нью-Йорк, где за прошедшие 24 часа также был установлен суточный рекорд смертности - 779 жертв. Всего в штате от коронавируса погибли 6268 человек.