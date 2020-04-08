Военные медики США тестируют вакцины от коронавируса на приматах

8 апреля, 2020, 11:14

Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США в городе Фредерик, штат Мэриленд, начал проводить испытания потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19 на человекообразных приматах

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Гофман на брифинге, сообщает The Baltimore Sun .

Отмечается, что в целом Пентагон участвует в пяти клинических испытаниях вакцин, а также поддерживает усилия в этом направлении других федеральных агентств.

"Я думаю, что для всех важно иметь в виду, что этот процесс идет настолько быстро, насколько возможно", - заявил на брифинге Пауль Фридрихс, бригадный генерал ВВС США, который служит хирургом Объединенного штаба.

По его словам, клинические испытания на небольшой группе людей начнутся, если испытания на животных будут успешными.

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По данным сайта Worldоmeter, по состоянию на утро 8 апреля во мире зафиксировано 1431951 случай коронавируса, в частности 82 085 человек погибли, 302 209 выздоровели.

В США от коронавируса за минувшие сутки погибли 1736 человек. Это самое большое количество смертей от коронавируса, которое зарегистрировали в стране в сутки.

Сейчас в стране наибольшее количество зараженных коронавируса в мире - 400 540 человек, из них 12 857 погибших (16 сегодня) и 21711 выздоровели.