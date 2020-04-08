 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрагический антирекорд: за сутки в США жертвами коронавируса стали 1736 человек

Трагический антирекорд: за сутки в США жертвами коронавируса стали 1736 человек


фото: Reuters
Общее количество жертв COVID-19 в США превысило 12,8 тысячи человек

За последние сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Это является антирекордом с начала эпидемии в стране. Ранее наибольшее количество погибших от этой болезни было зафиксировано 4 марта. Тогда за сутки умерли 1344 человека.

Больше всего умерших - 4009 человек - в Нью-Йорке. Всего в США коронавирусом заболели почти 400 тысяч человек, более 22 тысячам пациентов удалось выздороветь.

Читайте также: Эпидемия коронавируса в Италии замедлилась

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 апреля, 2020 среда

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

8 апреля, 2020 среда

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать