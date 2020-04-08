Трагический антирекорд: за сутки в США жертвами коронавируса стали 1736 человек
8 апреля, 2020, 07:17
Общее количество жертв COVID-19 в США превысило 12,8 тысячи человек
За последние сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
Это является антирекордом с начала эпидемии в стране. Ранее наибольшее количество погибших от этой болезни было зафиксировано 4 марта. Тогда за сутки умерли 1344 человека.
Больше всего умерших - 4009 человек - в Нью-Йорке. Всего в США коронавирусом заболели почти 400 тысяч человек, более 22 тысячам пациентов удалось выздороветь.
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