В США провели испытания вакцины от коронавируса на мышах

7 апреля, 2020, 16:18

Ученые из Медицинской школы университета Питтсбурга провели испытания на мышах вакцины, которая может быть эффективной при заболевании коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает Science Alert .

Вакцину создали на основе данных, собранных в течение предыдущих эпидемий коронавирусов.

"Мы имели предыдущий опыт работы с коронавирусом SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году. Эти два вируса, тесно связанные с SARS-CoV-2, научили нас, что конкретный белок, который называется Шиповидным белком, имеет важное значение для создания иммунитета против вируса. Мы знали наверняка, как с ним нужно бороться ", - заявил доцент кафедры хирургии Андреа Гамботто.

Вакцина под названием PittCoVacc, работает по тому же принципу, что и вакцина против гриппа - путем введения в организм кусочков вирусного белка, которые помогают создать иммунитет.

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Во время тестирования на мышах исследователи обнаружили, что количество антител, способных нейтрализовать вирус COVID-19, у животных выросло уже через две недели после введения вакцины. Вакцину вводят через пластырь, который состоит из 400 микроигл. Они изготовлены из сахара и белка и после нанесения бесследно растворяются.

Исследователи отмечают, что эти пластыри можно легко создавать на "клеточных фабриках" в промышленных масштабах. Вакцину также не нужно охлаждать в течение хранения или транспортировки, что является значительным преимуществом.

Следующую стадию - испытания на людях - должно одобрить Агентство по контролю за продуктами и лекарствами США. Для тестирования вакцины понадобится не менее года.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые начали испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса. Вакцины, разработанные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных.