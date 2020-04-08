В США скорректировали прогноз смертности от коронавируса
По словам директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберта Рэдфилда, прогноз по смертности удалось снизить благодаря мерам по социальному дистанцированию, сообщает Politico .
"Мы видим, что большая часть американской общественности серьезно относится к рекомендациям по социальному дистанцированию. Я думаю, что благодаря этому мы увидим гораздо ниже цифры по смертности, чем те, которые прогнозировались ранее", - заявил он.
По последним данным , в США почти 400 тыс.человек заразились коронавирусом, более 12 тыс. умерли.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял , что действия власти можно считать успешными, если от коронавируса в стране умрут меньше 200 тыс. человек.
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