В США скорректировали прогноз смертности от коронавируса

8 апреля, 2020, 10:34

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что количество смертей в стране от коронавируса будет меньше, чем прогнозировалось ранее

По словам директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберта Рэдфилда, прогноз по смертности удалось снизить благодаря мерам по социальному дистанцированию, сообщает Politico .

"Мы видим, что большая часть американской общественности серьезно относится к рекомендациям по социальному дистанцированию. Я думаю, что благодаря этому мы увидим гораздо ниже цифры по смертности, чем те, которые прогнозировались ранее", - заявил он.

По последним данным , в США почти 400 тыс.человек заразились коронавирусом, более 12 тыс. умерли.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял , что действия власти можно считать успешными, если от коронавируса в стране умрут меньше 200 тыс. человек.