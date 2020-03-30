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Espreso.tvОбществоТрамп назвал хорошим прогнозом менее 200 тысяч смертей от коронавируса в США

Трамп назвал хорошим прогнозом менее 200 тысяч смертей от коронавируса в США


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что действия власти можно считать успешными, если от коронавируса в стране умрут менее, чем 200 тысяч человек

По его словам, если бы Белый дом ничего не делал, от коронавируса погибли бы более двух миллионов американцев.

Трамп также отметил, что, по мнению некоторых специалистов, показатель мог оказаться еще выше.

"Если мы сможем снизить этот показатель до 200 тысяч человек, то, хотя это и ужасная цифра... это будет означать, что мы все вместе выполнили очень хорошую работу", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции , трансляция которой велась в Twitter Белого дома .

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Трамп добавил, что пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп продолжил меры против распространения COVID-19 до конца апреля.

На данный момент США находятся на первом месте по количеству заразившихся коронавирусом граждан. По состоянию на утро понедельника в стране зафиксировано более 142 тысяч случаев заражения, из которых почти 2,5 тысячи - летальные.

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