Культовый бразильский стадион превращают в полевой госпиталь
Об этом сообщает CNN Football в twitter.
По словам президента футбольного клуба "Фламенго" Родольфо Ланда, стадион "Маракана", на котором проходили финал чемпионата мира-2014 и Олимпиада-2016, превращают в полевой госпиталь.
На такой шаг пошли на случай, если в больницах Рио-де-Жанейро будет не хватать свободных коек из-за вспышки коронавируса.
"В настоящее время в Бразилии зафиксировано более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 50 человек. В это мрачное время я хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней", - сказал Ланд.
Кроме "Мараканы", в Бразилии в полевые госпитали превратят и стадионы других футбольных клубов - "Коринтианса", "Сан-Паулу", "Ботафого" и "Сантоса".
One of the most famous stadiums in the world and a showpiece venue for the Rio Olympics - the Maracana - is one of several stadiums and convention centers to be converted into field hospitals to treat patients infected with the novel coronavirus.- CNN Football (@CNNFC) March 24, 2020
https://t.co/kHreyTkPgs pic.twitter.com/xINONxIT8E
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-