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Espreso.tvСпортКультовый бразильский стадион превращают в полевой госпиталь

Культовый бразильский стадион превращают в полевой госпиталь


фото: twitter
Из-за вспышки коронавируса легендарный стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро превращают в полевой госпиталь

Об этом сообщает CNN Football в twitter.

По словам президента футбольного клуба "Фламенго" Родольфо Ланда, стадион "Маракана", на котором проходили финал чемпионата мира-2014 и Олимпиада-2016, превращают в полевой госпиталь.

На такой шаг пошли на случай, если в больницах Рио-де-Жанейро будет не хватать свободных коек из-за вспышки коронавируса.

"В настоящее время в Бразилии зафиксировано более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 50 человек. В это мрачное время я хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней", - сказал Ланд.

Кроме "Мараканы", в Бразилии в полевые госпитали превратят и стадионы других футбольных клубов - "Коринтианса", "Сан-Паулу", "Ботафого" и "Сантоса".

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