Стало известно, когда футбол вернется в Нидерланды

8 апреля, 2020, 14:15

Футбольная федерация Нидерландов объявила, что национальный чемпионат может быть восстановлен 19 июня

Об этом сообщает Telegraaf .

Профсоюз футболистов надеется, что власти Нидерландов позволят командам возобновить тренировки в мае и команды будут готовы к матчам. Если чемпионат возобновится 19 июня, то последний тур будет сыгран 26 июля.

Новый сезон должен начаться в середине августа. 21 апреля запланирована еще одна встреча, на которой будет обсуждаться более четкий план развития событий.

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По последним данным в Нидерландах 19709 инфицированных коронавирусом, из них 272 человека выздоровели, а 2108 человек умерли.