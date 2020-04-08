"Ювентус" определился относительно будущего Роналду в клубе
Об этом сообщает Tuttosport .
В "Ювентусе" составили список футболистов, предложения о продаже которых будут рассматриваться в ближайшее трансферное окно.
Среди них оказался Криштиану Роналду, защитники Маттейс де Лигт, Мерих Демирал и Джорджо Кьеллини, а также хавбек Родриго Бентанкур.
В то же время, туринцы готовы продать полузащитника Миралема Пьянича и защитников Де Шильо и Даниэле Ругани.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" предложит испанской "Валенсии" Де Шильйо или Ругани за Феррана Торреса.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с туринцами рассчитан до 2022 года.
- 31 марта стало известно, что "Ювентус" будет вынужден продать Криштиану Роналду из-за финансовых проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса.
- 1 апреля стало известно, что Криштиану Роналду может перейти во французский ПСЖ или английский "Манчестер Юнайтед".
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