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Espreso.tvСпорт"Ювентус" определился относительно будущего Роналду в клубе

"Ювентус" определился относительно будущего Роналду в клубе


фото: Getty Images
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" решил не продавать португальца Криштиану Роналду в ближайшее трансферное окно

Об этом сообщает Tuttosport .

В "Ювентусе" составили список футболистов, предложения о продаже которых будут рассматриваться в ближайшее трансферное окно.

Среди них оказался Криштиану Роналду, защитники Маттейс де Лигт, Мерих Демирал и Джорджо Кьеллини, а также хавбек Родриго Бентанкур.

В то же время, туринцы готовы продать полузащитника Миралема Пьянича и защитников Де Шильо и Даниэле Ругани.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" предложит испанской "Валенсии" Де Шильйо или Ругани за Феррана Торреса.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с туринцами рассчитан до 2022 года.

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