"Ювентус" будет вынужден избавиться от Роналду
31 марта, 2020, 10:48
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" будет вынужден продать португальца Криштиану Роналду из-за финансовых проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса
Об этом сообщает Il Messaggero.
Сейчас из-за экономических проблем маловероятно, что "Ювентус" сможет продолжать платить Роналду прежнюю зарплату, когда сезон возобновится. 35-летний португалец получает в туринском клубе 31 млн евро в год.
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Одним из вариантов решения проблемы в "Ювентусе" считают продажу Роналду в другой клуб. Туринцы хотят получить за футболиста 70 млн евро.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Ювентус".
- 25 марта стало известно, что Криштиану Роналду хочет покинуть итальянский "Ювентус" и уже получил предложения от французского ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".
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