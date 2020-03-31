"Ювентус" будет вынужден избавиться от Роналду

31 марта, 2020, 10:48

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" будет вынужден продать португальца Криштиану Роналду из-за финансовых проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса

Об этом сообщает Il Messaggero.

Сейчас из-за экономических проблем маловероятно, что "Ювентус" сможет продолжать платить Роналду прежнюю зарплату, когда сезон возобновится. 35-летний португалец получает в туринском клубе 31 млн евро в год.

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Одним из вариантов решения проблемы в "Ювентусе" считают продажу Роналду в другой клуб. Туринцы хотят получить за футболиста 70 млн евро.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Ювентус".

25 марта стало известно, что Криштиану Роналду хочет покинуть итальянский "Ювентус" и уже получил предложения от французского ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

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