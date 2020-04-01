Роналду получил предложения о переходе от двух топ-клубов

1 апреля, 2020, 12:54

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти во французский ПСЖ или английский "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" уже в ближайшее трансферное окно. Причиной являются финансовые проблемы туринского клуба, который из-за пандемии команда не может платить форварду зарплату в 31 млн евро и решил его продать за 70 млн евро.

По данным источника, на 35-летнего португальца претендует ПСЖ. Парижане намерены предложить Роналду выгодный контракт, который не будет уступать тому, что он в "Юве".

Также вариант с возвращенимем Роналду рассматривает "Манчестер Юнайтед", за который португалец играл с 2003 по 2009 год.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Ювентус" 32 матча, забил 25 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с туринцами рассчитан до 2022 года.

31 марта стало известно, что "Ювентус" будет вынужден продать Криштиану Роналду из-за финансовых проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса.

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