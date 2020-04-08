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Espreso.tvСпортПоветкин потребовал от Кличко боя-реванша

Поветкин потребовал от Кличко боя-реванша


фото: Getty Images
Российский тяжеловес Александр Поветкин заявил, что хочет провести бой-реванш против украинца Владимира Кличко

Об этом сообщает промоутерская компания Поветкина "Мир бокса" в Instagram .

По словам Александра Поветкина, он пока не собирается завершать карьеру и надеется взять реванш у Владимира Кличко за поражение в 2013 году.

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"Пока нет желания бросить. Хочется боксировать, выступать, идти в бой. С кем хотелось бы провести реванш? С Владимиром Кличко. Также оставляю надежд встретиться и с Джошуа", - сказал Поветкин.

Летом на 40-летнего Поветкина ждет бой против британца Диллиан Уайта.

  • Напомним, 19 марта чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что Владимир Кличко бьет не слабее за американского нокаутёр Деонтея Уайлдера.

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