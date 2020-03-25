Топ-5 лучших нокаутов Владимира Кличко

25 марта, 2020, 18:59

Сегодня, 25 марта, легенда мирового бокса Владимир Кличко празднует 44-летие. За свою карьеру знаменитый украинец провел 69 боев, в 64-х одержал победу и лишь в 5 поединках проиграл

Еспресо.TV вспоминает самые яркие нокауты в карьере "Доктора Стального Молота".

Владимир Кличко - Фабиан Меза (16.11.1996)

В ноябре 1996 года, в немецком Гамбурге, Владимир Кличко дебютировал на профессиональном ринге. Соперником украинца был мексиканец Фабиан Меза. К поединку Кличко подходил в статусе олимпийского чемпиона Атланты-1996, на счету 27-летнего Мезы в то время было 6 боев, в 4-х из них мексиканец победил, 1 проиграл по очкам, и еще 1 свел вничью.

Первый раунд боя стал знаковым для обоих боксеров, Владимир Кличко впервые победил нокаутом, а Фабиан Меза впервые проиграл не по очкам. После этой встречи карьеры боксеров пошли полярным путем, Кличко стал легендой ринге, а Меза провел еще несколько неудачных боев, и повесил перчатки на гвоздь.

Владимир Кличко - Крис Бирд (22.04.2006)

Весной 2000 года американец Крис Бирд провел бой против Виталия Кличко, где одержал досрочную победу из-за травмы руки украинца (прим. - Виталий Кличко не смог продолжить бой), это было первое поражение для Кличко-старшего. Через полгода, в октябре, уже Владимир Кличко, сумел отомстить за брата, и завоевал свой первый титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе.

После победы над Бирдом Кличко провел несколько защит титула, но потерял его в 2003 году. Американец позже снова стал чемпионом мира, на этот раз по версии IBF (Международной боксерской федерации). В сентябре 2005 года Владимир Кличко победил Сэмюэля Питера и стал претендентом на титул, принадлежащий Бирду.

Второй поединок Кличко-Берд проходил в немецком Мангейме. Уже в пятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун. В 7-м раунде Кличко провел комбинацию мощных ударов, после которой Крис Бирд снова оказался в нокдауне. Свой "трюк" Владимир сумел повторить второй раз в 7 раунде, рефери поединок остановил - победа техническим нокаутом в активе украинского боксера.

Владимир Кличко - Самуэль Питер (11.09.2010)

Это была вторая встреча боксеров на ринге, в 2004 году украинец одержал победу по решению судей, отдавших предпочтение Кличко-младшему. В сентябре 2010 года Владимир Кличко и Самуэль Питер дрались за титулы IBF (Международной боксерской федерации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Поединок проводился в немецком Франкфурте, Кличко доминировал на ринге на протяжении всего боя и в 10-м раунде сумел отправить нигерийского соперника Самуэля Питера в эффектный нокаут. Это была 55 победа украинца в профессиональной карьере.

Владимир Кличко - Жан-Марк Мормек (3.03.2012)

Осенью 2011-го года французский боксер Жан-Марк Мормек подписал контракт о проведении поединка с Владимиром Кличко. Встреча должна была состояться 20 декабря 2011 года, однако из-за болезни украинца бой был перенесен на 3 марта 2012 года.

60-й бой Кличко-младшего на профессиональном ринге состоялся в немецком Дюссельдорфе. Для эффектной победы нокаутом украинцу понадобилось всего четыре раунда. Владимир Кличко сохранил себе титулы чемпиона IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе.

Владимир Кличко - Кубрат Пулев (15.11.2014)

Перед боем с официальным претендентом на чемпионский титул по версии IBF Кубратом Пулевыв, Владимира Кличко много критиковали за то, что его бои незрелищные из-за избыточной осторожности. Однако поединок с болгарином доказал, что дело скорее в тактике соперников, которые откровенно боятся "стальных" кулаков нашего боксера. Пулев оказался гораздо смелее других боксеров и предложил Кличко открытый бой с взаимными острыми атаками.

В зрелищном противостоянии в немецком Гамбурге болгарин несколько раз сильно попал, но удары украинца оказались сокрушительными. Пулев трижды побывал в нокдауне, а в пятом раунде оказался в нокауте, однако заслужил уважение за конкурентный бой.

Этот поединок очень понравился телевизионщикам, благодаря чему Кличко подписал новый контракт с немецким телеканалом RTL и получил предложение, после длительного перерыва, боксировать в США, где в апреле прошлого года победил Брайанта Дженнигнгса.