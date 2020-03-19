Фьюри сравнил мощность ударов Уайлдера и Кличко

19 марта, 2020, 09:41

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что украинец Владимир Кличко бьет не слабее американского нокаутёр Деонтея Уайлдера

Об этом сообщает Bad Left Hook .

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсона Фьюри, бывший лидер дивизиона Владимир Кличко бьет не слабее Деонтея Валйдера, который выиграл 41 бой нокаутом.

"Не уверен, что могу назвать Уайлдера сильнейшим панчером в истории, я не пропускал ударов всех лучших панчеров. Но знаете, не уверен, что Деонтей бьет сильнее Владимира Кличко. У Кличко мощный нокаутирующий удар, и он выиграл куда больше боев, чем Уайлдер ", - сказал Фьюри.

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Он также подчеркнул, что американца делает опасной скорость, с которой он наносит удар.

"Дело не в мощности удара Деонтея, а в скорости, с которой он его наносит. Из-за высокой скорости удар трудно увидеть. А ударом, которого ты не видишь, может отправить тебя спать даже не самый сильный парень", - отметил британец.